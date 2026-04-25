Roma Juve Primavera 1-1 | Leone e tanta sofferenza un punto Padoin

Nella partita valida per la 35ª giornata di Primavera, la Roma e la Juventus si sono affrontate in un pareggio 1-1. La squadra di casa ha segnato con un giocatore chiamato Leone, mentre la Juventus ha pareggiato con un altro giocatore. La partita ha visto molti momenti di sofferenza per la Roma e si è conclusa con un punto conquistato da entrambe le squadre. La cronaca e le immagini della partita sono disponibili online.

di Fabio Zaccaria Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato. La Juve Primavera dopo aver perso contro la Fiorentina a Vinovo torna in campo e pareggia dopo una gara di sofferenza con la Roma, valida per la 35esima giornata di campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. 94? Fallo di Elimoghale su Di Nunzio – Punizione per la Roma, ma nulla di fatto. Finisce qui la gara 90? Saranno 4 i minuti di recupero 89? OCCASIONE MONTERO – Sul calcio d’angolo conseguente, Montero trova il tempo giusto ma manda di poco alto 88? TIRO DI VERDE – Verde sgroppa centralmente, carica un destro pauroso su cui Zelezny deve impegnarsi per evitare il gol.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Roma Juve Primavera 1-1: Leone e tanta sofferenza, un punto Padoin Notizie correlate Roma Juve Primavera 1-1 LIVE: primo ammonito per la squadra di Padoin, è Leonedi Fabio ZaccariaRoma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato... Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: Lopez prende il posto di Leone, doppia punta per Padoindi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: U20 | Dove vedere Roma-Juventus; Roma-Juventus Primavera 1: dove vederla in TV e streaming; Scheda squadra Juventus U20; Sassuolo-Juve sfida chiave per il piazzamento in classifica, in vista delle semifinali. DIRETTA ROMA JUVENTUS PRIMAVERA (RISULTATO 1-1): ARENA SU RIGORE!Le informazioni sulla diretta Roma Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale ... ilsussidiario.net Pagina 1 | Juventus Primavera a Roma: orario, diretta, formazioni e dove vederla in tv e streamingI bianconeri in campo per la sfida contro i giallorossi: al Tre Fontane per ridurre iil gap dalla zona playoff ... tuttosport.com LIVE - Primavera, ROMA-JUVENTUS 0-1 (Leone 1'): bianconeri in vantaggio alla prima azione is.gd/Aqu2Qw #AsRoma x.com Roma Juve Primavera LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook