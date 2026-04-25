Roma Juve Primavera 1-1 LIVE | i cambi di Padoin Entrano Elimoghale Bellino e Keutgen
Nella partita tra la squadra Primavera della Roma e quella della Juventus finisce 1-1. Durante la gara, l'allenatore della Roma effettua alcuni cambi, inserendo in campo i giocatori Elimoghale, Bellino e Keutgen. La sfida, valida per la 35esima giornata del campionato, si è svolta con diverse azioni che sono state analizzate anche attraverso la moviola. La cronaca e il risultato sono stati aggiornati in tempo reale.
di Fabio Zaccaria Roma Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 35esima giornata di campionato. La Juve Primavera dopo aver perso contro la Fiorentina a Vinovo torna in campo ed affronta la Roma nella gara valida per la 35esima giornata di campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Roma Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. 71? Buona chiusura di Bellino – Interviene senza commettere fallo l’esterno bianconero appena entrato, subito nel vivo dell’azione 65? Tre cambi per Padoin – Keutgen, Elimoghale e Bellino all’ingresso in campo 62? MIRACOLO RADU – Prima un errore...🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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