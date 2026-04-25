Roma Juve Primavera 1-1 LIVE | i cambi di Padoin Entrano Elimoghale Bellino e Keutgen

Nella partita tra la squadra Primavera della Roma e quella della Juventus finisce 1-1. Durante la gara, l'allenatore della Roma effettua alcuni cambi, inserendo in campo i giocatori Elimoghale, Bellino e Keutgen. La sfida, valida per la 35esima giornata del campionato, si è svolta con diverse azioni che sono state analizzate anche attraverso la moviola. La cronaca e il risultato sono stati aggiornati in tempo reale.