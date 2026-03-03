Sassuolo Juve Primavera LIVE | c’è Durmisi in attacco torna Elimoghale in panchina Le scelte ufficiali di Padoin

Nella partita tra Sassuolo e Juventus Primavera, sono state ufficializzate le formazioni di Padoin. Durmisi è stato schierato in attacco, mentre Elimoghale è tornato in panchina. La sfida, valida per la 28ª giornata del campionato 202526, si è svolta con sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca disponibili in tempo reale.

Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Ecco fino a quando potrebbe firmare Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sassuolo Juve Primavera LIVE: c’è Durmisi in attacco torna Elimoghale in panchina. Le scelte ufficiali di Padoin Juve Parma Primavera LIVE: confermato Durmisi in attacco, Bellino-Merola in supporto. Le scelte di PadoinCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Juve Verona Primavera LIVE: le scelte di Padoin. Borasio titolare, Tiozzo e Finocchiaro alle spalle di Durmisidi Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato... Aggiornamenti e notizie su Sassuolo Juve Primavera Temi più discussi: U20 | Dove vedere Sassuolo-Juventus; U20 | Dove vedere Sassuolo-Juventus; Scheda squadra Juventus U20; Dove vedere Como-Inter: tutto lo sport in tv di martedì 3 marzo. Sassuolo Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaSassuolo Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera vuole tornare a vincere in campionato, dopo ... juventusnews24.com Sassuolo-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraI bianconeri di Padoin alla ricerca della vittoria dopo un punto in due partite: obiettivo riconquistare un posto in zona playoff ... tuttosport.com U20 | Dove vedere Sassuolo-Juventus Martedì 3 marzo 2026, alle ore 16:00, la Juventus Under 20 affronterà in trasferta la formazione Primavera del Sassuolo nel ventottesimo turno di campionato. U20 | DOVE VEDERE SASSUOLO-JUVENTUS La sfida tra S - facebook.com facebook Turno infrasettimanale in trasferta per l'Under 20 Campionato Primavera 1 28^ giornata Sassuolo Stadio "Enzo Ricci" 16.00 CET x.com