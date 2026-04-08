Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE | le formazioni ufficiali Padoin con Tiozzo e Bellino alle spalle di Durmisi

Nella semifinale di Coppa Italia Primavera si affrontano le squadre di Juventus e Parma. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con Padoin in panchina, Tiozzo e Bellino che giocheranno alle spalle di Durmisi. La partita è stata trasmessa in diretta, con aggiornamenti su sintesi, moviola, tabellino e risultato finale. La sfida si svolge nel rispetto delle regole del torneo, con le due squadre pronte a scendere in campo.

di Fabio Zaccaria Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia. La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campionato la Cremonese torna in campo e sfida il Parma nella gara valida per la semifinale di Coppa Italia. La vincente affronterà l’ Atalanta che ha battuto il Sassuolo nell’altra semifinale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 18:30 Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Parma Primavera: 0-0 risultato e tabellino. Reti: Juventus: in attesa delle formazioni ufficiali Parma: in attesa delle formazioni ufficiali Ammoniti: Espulsi: Tutte le notizie sul campionato Primavera . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Padoin con Tiozzo e Bellino alle spalle di Durmisi Inter Juve Primavera Coppa Italia LIVE: le formazioni ufficiali. Padoin sceglie Merola e Tiozzo alle spalle di PugnoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Verona Primavera LIVE: le scelte di Padoin. Borasio titolare, Tiozzo e Finocchiaro alle spalle di Durmisidi Fabio Zaccaria Juve Verona Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di campionato... Temi più discussi: U20 | Cremonese-Juventus | La partita; PRIMAVERA 1: CAGLIARI-PARMA 1-3; Tabellino partita Milan U20 vs Parma U20; Coppa Italia Primavera | Info e biglietteria per la semifinale Sassuolo-Atalanta, mercoledì 8 aprile. Juventus-Parma di Coppa Italia Primavera dove vederla: Sportitalia, Solocalcio o Primavera Tv? Canale tv, diretta streaming, formazioniJuventus e Parma si giocano l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera: si gioca in gara secca, chi vince approda all'atto decisivo mentre chi perde viene eliminato. goal.com Juve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Parma Primavera Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la semifinale di Coppa Italia La Juve Primavera dopo eliminato l’Inter e battuto in campi ... juventusnews24.com La #JuvePrimavera ospita il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia Segui qui il live del match - facebook.com facebook Semifinale Coppa Italia Primavera: oggi a Vinovo c'è Juventus-Parma in gara secca alle 18:30 ow.ly/SZJ850YFtbo x.com