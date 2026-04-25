Roma Juve Primavera 1-1 LIVE | Almaviva sfiora il gol

Nella partita tra Roma e Juventus Primavera, il risultato finale è stato di 1-1. Durante l'incontro, Almaviva ha avuto un'occasione per segnare il gol, sfiorando la rete. La partita, valida per la 35esima giornata di campionato, è stata seguita in diretta con aggiornamenti su moviole, sintesi e cronaca.

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