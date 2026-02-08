Juve Lazio 1-2 LIVE | Locatelli sfiora il gol del pareggio!

La Lazio batte la Juventus 2-1 in una partita combattuta valida per la 24ª giornata di Serie A. Locatelli sfiora il pareggio negli ultimi minuti, ma il risultato resta invariato. La Juve prova a reagire, ma la Lazio tiene il vantaggio e porta a casa tre punti importanti.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 1-2: sintesi e moviola. 65? DOPPIO CAMBIO LAZIO – Fuori Pedro e Isaksen, dentro Cancellieri e Noslin. 64? LOCATELLI VICINI AL GOL! – I bianconeri vanno vicinissimi al gol del pareggio: Locatelli sfiora il gol con un destro che si spegne vicino al palo di Provedel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

