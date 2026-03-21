Juve Milan Primavera 1-1 LIVE | Lopez prende il posto di Leone doppia punta per Padoin

Nella partita di Primavera 1 tra Juventus e Milan, il match termina con un pareggio 1-1. Durante l'incontro, Lopez sostituisce Leone e viene schierato con una formazione a doppia punta, scelta da Padoin. La gara si svolge nella 31ª giornata del campionato 202526, con sintesi, moviola, tabellino e cronaca disponibili in tempo reale.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 1-1: sintesi e moviola. 72? CROSS DI CEPPI- Ceppi vede l’inserimento di Rizzo sulla destra: ottima idea ma meno puntale nell’esecuzione 69? Ritmi nuovamente bassi, gara molto tattica 66? Tartaglia ferma Tiozzo, tanti errori in questa fase di gara 61? BOUYER MIRACOLO- Verde si incunea, appoggia dietro per Leone che mira e calcia precisamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera 1-1 LIVE: Lopez prende il posto di Leone, doppia punta per Padoin Articoli correlati Juve Inter Primavera 0-0 LIVE: possesso per i neroazzurri, la squadra di Padoin punta sulle ripartenze velociGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Juve Milan Primavera LIVE: le scelte di Padoin. Bellino dal primo minuto, Durmisi confermato davanti. Due 2009 in panchinadi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Altri aggiornamenti su Juve Milan Primavera Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; Il Sassuolo vola in vetta: neroverdi prime dopo il 4-0 al Cesena e il rinvio di Juve-Milan. Pagina 2 | Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingI giovani bianconeri di Padoin tornano in campo dopo il pari contro la Lazio: tutte le informazioni sulla partita ... tuttosport.com DIRETTA | Juventus Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook