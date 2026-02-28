Juve Cagliari Primavera 1-0 LIVE | Montero porta avanti i bianconeri di testa! Doppio palo di Merola che sfiora il bis

Nella partita tra Juventus e Cagliari Primavera, Montero ha segnato di testa portando avanti i bianconeri. Durante il match, Merola ha colpito due pali sfiorando il pareggio. La gara si gioca nella 27ª giornata del campionato 202526 e si svolge con aggiornamenti in tempo reale, inclusi moviola, tabellino e cronaca.

