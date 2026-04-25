Lunedì nel Palazzo Apostolico a Roma, l'arcivescovo Mullally incontrerà il Papa Leone XIV. L'incontro fa parte di un pellegrinaggio di quattro giorni volto a rafforzare i rapporti con il Dicastero ecumenico. La visita si svolge in un momento di attenzione verso le relazioni tra le chiese e le istituzioni religiose. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dell'incontro è stato reso noto.

? Cosa sapere L'arcivescovo Mullally incontra Papa Leone XIV lunedì nel Palazzo Apostolico a Roma.. Il pellegrinaggio di quattro giorni mira a rafforzare il dialogo con il Dicastero ecumenico.. Lunedì prossimo a Roma, l’arcivescovo Mullally inizierà un incontro privato con Papa Leone XIV nel Palazzo Apostolico, segnando un momento cruciale del suo pellegrinaggio di quattro giorni in Italia. La nuova guida della Chiesa anglicana, nominata primate lo scorso gennaio, si trova nella Capitale per una serie di appuntamenti istituzionali e spirituali. Il programma della visita prevede, nella mattinata di lunedì, un udienza riservata con il Pontefice, seguita dalla pronuncia di discorsi ufficiali da parte di entrambi i leader religiosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, incontro chiave: la guida anglicana nel cuore del Vaticano

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