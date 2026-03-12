Banda del Vaticano | trapano fuga e arresto nel cuore

Tre giovani di 17, 23 e 25 anni sono stati arrestati mentre cercavano di forzare alcuni veicoli parcheggiati lungo il Viale Vaticano. La polizia li ha fermati durante il tentativo di effrazione, impedendo così il furto. L’intervento si è svolto nel cuore della zona, dove si trovano numerosi mezzi in sosta. I tre sono stati portati in questura per gli accertamenti del caso.

Un trio di giovani, composto da tre elementi di 25, 23 e 17 anni, è stato fermato mentre tentava di effrazionare veicoli in sosta lungo il Viale Vaticano. L’arresto è avvenuto mercoledì 11 marzo alle ore del pomeriggio, quando gli agenti del commissariato Borgo hanno intercettato la fuga del gruppo dopo che uno dei ladri aveva già danneggiato un deflettore posteriore. L’operazione ha portato al sequestro della vettura utilizzata per la fuga, una Toyota, all’interno della quale sono stati rinvenuti oggetti rubati come profumi, banconote estere, occhiali e orologi non appartenenti ai sospettati. Il giovane di 17 anni è stato successivamente trasferito presso il centro di prima accoglienza situato in via Virginia Agnelli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

