? Cosa sapere Benedict Cumberbatch produrrà e interpreterà la serie A24 White Smoke ambientata nel Vaticano.. Il progetto basato sul romanzo di Nick Brucker prevede l'inizio delle riprese nel 2026.. Benedict Cumberbatch guiderà un gruppo di ladri nel cuore del Vaticano durante un Conclave per sottrarre tesori inestimabili, secondo i dettagli emersi su White Smoke, la nuova serie televisiva prodotta da A24 basata sul romanzo inedito di Nick Brucker. Il progetto cinematografico e televisivo, che vede l’attore britannico impegnato sia come protagonista che come produttore, è scaturito da una serrata competizione per l’acquisto dei diritti dell’opera letteraria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cumberbatch guida un colpo nel Vaticano: arriva la nuova serie A24

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Benedict Cumberbatch alle prese con un ambizioso furto in Vaticano nella serie White SmokeL'attore britannico sarà coinvolto come produttore e protagonista dell'adattamento televisivo del romanzo scritto da Nick Brucker.

Non aprite quella porta, nuova vita con A24: in arrivo un film e una serie tvLa casa di produzione e distribuzione americana riporterà sullo schermo uno dei franchise inaugurato nel 1974 con il primo film diretto da Tobe...

Approfondimenti e contenuti

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