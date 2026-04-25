Roma il retroscena | De Rossi prima scelta no dei Friedkin

Di recente si è scoperto che il nome di De Rossi sarebbe stato considerato come prima opzione per la panchina della Roma, ma la proposta non è stata accettata dai Friedkin. La decisione finale sulla guida tecnica non ha coinvolto l’ex capitano, che invece aveva ricevuto l’appoggio di alcuni membri dello staff. La separazione tra l’allenatore uscente e la società si è concretizzata dopo settimane di tensioni e divergenze sul progetto sportivo.

Dietro l’improvviso e traumatico addio di Claudio Ranieri alla Roma si cela una verità rimasta finora confinata nelle segrete stanze di Trigoria: il rapporto tra l’ex Senior Advisor e la proprietà si è sbriciolato a causa di una profonda divergenza sulla scelta della guida tecnica. Secondo quanto rivelato da Il Messaggero, il peccato originale risale alle settimane precedenti l’ingaggio di Gian Piero Gasperini, definito pubblicamente da Ranieri come una sorta di quarta scelta. “Io ho scelto cinque o sei allenatori, tre non sono venuti. La società ha preso Gasperini”, aveva dichiarato il dirigente nel concitato pre-partita contro il Pisa, innescando una reazione a catena che ha portato all’addio ufficializzato ieri.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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