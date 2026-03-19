Roma il misterioso foro al Pincio | serviva a misurare il mezzogiorno

Tra i viali del Pincio a Roma si trova un piccolo foro alla base di un busto, un dettaglio che spesso passa inosservato ai passanti. Questo foro, di dimensioni modeste, ha una funzione precisa e storicamente significativa: serviva a misurare il mezzogiorno. La presenza di questa installazione accuratamente conservata testimonia un metodo antico di rilevamento solare utilizzato in passato.

Tra i viali del Pincio, frequentati ogni giorno da turisti e romani, si nasconde un dettaglio curioso che passa spesso inosservato: un piccolo foro alla base di un busto, un elemento apparentemente insignificante che racchiude invece una storia sorprendente. Un indizio che rimanda a un passato fatto di scienza, osservazioni e precisione, nel cuore stesso della città. LEGGI ANCHE: MIA Photo Fair 2026: le ‘Metamorfosi’ come chiave di lettura del presente Il busto di Padre Secchi e la “mira” astronomica: a cosa serve il foro del Pincio. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il “ foro del Pincio ” si trova sotto il busto di padre Angelo Secchi, astronomo gesuita dell’Ottocento e direttore dell’Osservatorio del Collegio Romano. 🔗 Leggi su Funweek.it

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