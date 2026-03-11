Gasperini Campionato o Europa League? Roma a Bologna senza fare calcoli

Il tecnico della Roma ha dichiarato che la squadra affronta ogni partita con l’obiettivo di dare il massimo, senza fare calcoli. Ha specificato che la sfida di domani in Europa League è cruciale, mentre quella contro il Como, prevista per domenica, sarà decisiva per il campionato. La squadra si prepara quindi a affrontare due impegni importanti, senza sottovalutare nessuna delle due competizioni.

"Puntiamo a dare il massimo in ogni gara", mette in chiaro il tecnico giallorosso ROMA - "Ogni partita è importantissima: domani lo è per l'Europa League, quella di domenica col Como lo sarà per il campionato. Non faremo calcoli, puntiamo a dare il massimo in ogni gara". Mette le cose in chiaro il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna, valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League al Dall'Ara. "La priorità va a tutte le competizioni - ha aggiunto -. Non abbiamo mai pensato di lasciare qualcosa. Non vedo come si possa fare delle scelte: si cerca di superare tutti i turni possibili in Europa e di fare il massimo in campionato in ogni partita". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

