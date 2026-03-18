Il sindaco di Bacoli ha dichiarato che il Napoli può vincere tutte le partite rimanenti e che l’Inter potrebbe perdere punti. La frase è stata pronunciata in un contesto di entusiasmo per il finale di stagione del club partenopeo. La discussione riguarda le opportunità della squadra di conquistare il titolo e la possibilità che l’Inter possa cedere qualche punto lungo il percorso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il finale di stagione del Napoli accende entusiasmo anche fuori dal campo. A esprimere fiducia è il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, analizzando il momento della squadra e le prospettive future. «Sono convinto che il Napoli possa vincerle tutte da qui alla fine», ha dichiarato Della Ragione a Radio Tutto Napoli, mostrando piena fiducia nella squadra di Conte. Il primo cittadino ha sottolineato come la corsa scudetto sia ancora aperta, nonostante il vantaggio dell’Inter: «Se l’Inter arriva a 87 punti vince, ma se si ferma a 85 o 86 ce la giochiamo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, il sindaco di Bacoli: «Possiamo vincerle tutte. Inter? Può cedere»

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