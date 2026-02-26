Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto un match importante a Dubai, superando in rimonta la coppia formata da Nouza e Rikl. La partita si è conclusa con una vittoria che permette loro di accedere alle semifinali del torneo ATP 500. I due italiani hanno dimostrato tenacia e determinazione durante tutto l’incontro, conquistando un risultato positivo.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si qualificano per le semifinali dell’ATP 500 di Dubai. Bel successo, quello degli azzurri, contro i cechi Petr Nouza e Patrik Rikl con il punteggio di 6-7(4) 6-2 10-8: adesso, nel penultimo atto, un grande classico che è quello contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, la coppia in quota El SalvadorCroazia con cui di momenti, negli ultimi due anni, ne sono stati condivisi parecchi. Primo set fondamentalmente tranquillo per le due coppie, che non rischiano mai davvero niente in un senso o nell’altro. Tre i servizi tenuti a 30, tutti gli altri a 15 o a 0 verso il tie-break c’è davvero pochissimo da temere sia per la coppia ceca che per quella italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono in rimonta Nouza/Rikl: è semifinale a Dubai

