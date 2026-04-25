Roma finta escort invitava uomini a casa il finto marito sbucava dall' armadio e li rapinava prima di sbatterli fuori

Una donna pubblicava annunci online fingendosi escort e invitava uomini nel suo appartamento. Durante gli incontri, un uomo che si spacciava per il marito usciva dall’armadio e rapinava i clienti prima di allontanarsi. La polizia ha arrestato la donna e l’uomo coinvolto, che sono accusati di truffa e rapina. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli sulle modalità e sui soggetti coinvolti.