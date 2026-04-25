Roma finta escort invitava uomini a casa il finto marito sbucava dall' armadio e li rapinava prima di sbatterli fuori
Una donna pubblicava annunci online fingendosi escort e invitava uomini nel suo appartamento. Durante gli incontri, un uomo che si spacciava per il marito usciva dall’armadio e rapinava i clienti prima di allontanarsi. La polizia ha arrestato la donna e l’uomo coinvolto, che sono accusati di truffa e rapina. Le indagini sono in corso per accertare ulteriori dettagli sulle modalità e sui soggetti coinvolti.
una donna pubblicava annunci online fingendosi un’escort e invitava i clienti nel proprio appartamento. Una volta entrati, alle vittime veniva chiesto di pagare in anticipo. In quel momento interveniva un complice, che si presentava come il marito della donna e usciva dall’armadio costringendo le vi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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