Pozzuoli donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa in via Cuma Il marito era fuori dall'abitazione
A Pozzuoli, una donna di 65 anni è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione in via Cuma. Il marito si trovava all'esterno dell'edificio al momento dell'incendio. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, mentre le circostanze dell'incendio sono ancora da chiarire.
Il corpo di una donna di 65 anni trovato in un'abitazione a Pozzuoli. Sul posto polizia e vigili del fuoco, dinamica ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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