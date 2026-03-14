Pozzuoli donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa in via Cuma Il marito era fuori dall'abitazione

A Pozzuoli, una donna di 65 anni è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione in via Cuma. Il marito si trovava all'esterno dell'edificio al momento dell'incendio. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, mentre le circostanze dell'incendio sono ancora da chiarire.