Pozzuoli donna di 65 anni trovata carbonizzata in casa in via Cuma Il marito era fuori dall'abitazione

Da fanpage.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pozzuoli, una donna di 65 anni è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione in via Cuma. Il marito si trovava all'esterno dell'edificio al momento dell'incendio. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, mentre le circostanze dell'incendio sono ancora da chiarire.

Il corpo di una donna di 65 anni trovato in un'abitazione a Pozzuoli. Sul posto polizia e vigili del fuoco, dinamica ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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