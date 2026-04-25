Roma femminile Rossettini nel pre-Juventus | Sarà una partita affascinante

Oggi alle 12.30 le squadre femminili di Roma e Juventus si affrontano nella quartultima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio della Juventus e rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni. Prima del calcio d’inizio, l’allenatore di Roma ha dichiarato che si aspetta una sfida interessante e combattuta, sottolineando l’importanza di questa partita per le proprie ambizioni stagionali.

Oggi alle ore 12.30 le ragazze della Roma femminile saranno ospiti della Juventus in occasione della quartultima sfida della stagione di Serie A. La gara, sotto le giuste coincidenze, potrebbe bastare a laureare le giallorosse come Campionesse d’Italia e dunque c’è tutta l’intenzione di andare a Torino per vincere. Intervenuto ai microfoni del club, oggi mister Luca Rossettini ha presentato in conferenza stampa il match: uno di quelli, davvero, in grado di valere un’intera stagione. Le parole di Rossettini. Com’è stata vissuta dallo spogliatoio la sosta per le nazionali? « La priorità, al rientro, è stata quella di ricompattarsi come gruppo dopo la lunga assenza di alcune giocatrici.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma femminile, Rossettini nel pre-Juventus: “Sarà una partita affascinante” Roma-Juventus Femminile, big match scontro al vertice 8^ giornata Serie A Women Athora 2025/26 Notizie correlate Conferenza stampa Fabregas pre Como Roma: «Per me è una partita in più, dobbiamo fare una grandissima gara, come abbiamo vinto a Napoli o con la Juventus» di Redazione JuventusNews24Conferenza stampa Fabregas pre Como Roma: ecco le parole del tecnico spagnolo in vista della sfida di domenica pomeriggio... Roma, Massara nel pre partita: « Passaggio del turno una forte ambizione. Bologna è un avversario forte»Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Femminile, Rossettini: Con la Juve gara affascinante, ci portiamo tanta rabbia; La Juventus Women ospita la capolista Roma ed è obbligata a vincere, anche se le speranze scudetto sono ridotte al lumicino; Serie A Women Athora – Juventus-Roma il clou della quartultima giornata. Profumo di scudetto per le giallorosse, l’Inter ci crede ancora; Femminile, le convocate di Rossettini per Juventus-Roma: out Valdezate e Pilgrim. Juventus-Roma, le convocate. Rossettini: Portiamo in campo la rabbia per quanto meritato finoraLa Roma affronta la trasferta di Torino nella diciannovesima giornata di Serie A. Rossettini fa il punto sulla condizione del gruppo ... siamolaroma.it VIDEO - Femminile, Rossettini: Con la Juventus una gara che ci farà sudareLe parole del tecnico alla vigilia della sfida coi bianconeri: Affrontiamo tutte le partite allo stesso modo. Abbiamo cercato di ricompattare le ragazze ... ilromanista.eu Serie A #JuveRoma Stadio La Marmora-Pozzo di Biella 12:30 Diretta su Dazn, RaiSport, RaiPlay #ASRomaFemminile x.com Simone Lascaro, allenatore ROMA Calcio Femminile, intervistato ai nostri microfoni: "Ad Ascoli partita davvero strana, ma col Gatteo cercheremo il sussulto d'orgoglio!" La striscia di risultati molto più che positivi della Roma CF ha trovato le sue forche caudine - facebook.com facebook