Nella zona del Quarticciolo a Roma, la polizia di Stato ha condotto un’operazione di controllo che si è conclusa con l’arresto di cinque persone. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche e perquisizioni nel quartiere, portando all’arresto di individui coinvolti in attività illegali. Nessun dettaglio sulle singole accuse è stato reso noto.

Il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della polizia di Stato nel quartiere Quarticciolo di Roma si è concluso con l’arresto di cinque persone. In particolare, tre di queste sono state sorprese mentre si trovavano in strada con dosi di sostanze stupefacenti pronte per essere vendute. In due casi, le perquisizioni personali sono state accompagnate da controlli domiciliari, mentre nel terzo caso, un uomo è stato trovato in possesso di un deposito di 30 dosi di cocaina già preconfezionate, occultate all’interno dell’abitacolo della propria auto, pronte per essere immesse sul mercato. Arresto per rapina e minacce con armi. Un altro arresto ha riguardato un uomo di origine guineana, accusato di rapina e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli al Quarticciolo, cinque persone arrestate

Articoli correlati

Roma: maxi operazione al Quarticciolo, 11 persone arrestate e oltre 300 dosi droga sequestrateIntensa operazione dei Carabinieri a Quarticciolo contro lo spaccio di droga: 11 arresti e ingenti sequestri.

Roma: controlli serrati al Lido centro, arrestate 2 persone e denunciate 7Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio, focalizzando...

Una raccolta di contenuti su Roma controlli al Quarticciolo cinque...

Temi più discussi: Pusher viene fermato e tenta di nascondere la droga nell’auto dei carabinieri: 19enne in manette; Roma, per il Quarticciolo 53 milioni da Regione Lazio e Governo: riqualificazione di immobili, piazze e strade; Droga, raffica di blitz a Roma: 18 arresti. Dalla cocaina nell’armadio al crack nell’albero; Roma, oltre un chilo di cocaina nascosto nel soppalco: arrestato 61enne al Quarticciolo.

Roma. Spaccio, rapine e violazione divieto di avvicinamento: 5 arresti della Polizia di Stato al QuarticcioloUna sequenza di interventi tra spaccio a cielo aperto, rapine in pieno giorno e violazioni di prescrizioni della Autorità giudiziaria raccontano il ... ilmetropolitano.it

Roma, da piazza Trilussa al Ferro di Cavallo: blitz della Squadra Mobile contro lo spaccio giovanileRoma, controlli anti spaccio e criminalità giovanile: blitz della Squadra Mobile da Trastevere a Tor Bella Monaca e Quarticciolo. 4 arresti, 1 denuncia. ilquotidianodellazio.it

Corriere della Sera. . Si è chiusa in Piazza del Popolo a Roma la campagna referendaria del Comitato Società Civile per il No al referendum costituzionale sulla giustizia. Con lettere di oltre 20 metri, la Rete degli Studenti Medi e dell'Unione degli Universitari h - facebook.com facebook

L’AS Roma si unisce al cordoglio per la scomparsa del Presidente del Como, Michael Bambang Hartono. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, al Club e a tutti i tifosi del Como. #ASRoma x.com