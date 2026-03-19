Roma | controlli al Quarticciolo cinque persone arrestate

Da romadailynews.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona del Quarticciolo a Roma, la polizia di Stato ha condotto un’operazione di controllo che si è conclusa con l’arresto di cinque persone. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche e perquisizioni nel quartiere, portando all’arresto di individui coinvolti in attività illegali. Nessun dettaglio sulle singole accuse è stato reso noto.

Il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della polizia di Stato nel quartiere Quarticciolo di Roma si è concluso con l’arresto di cinque persone. In particolare, tre di queste sono state sorprese mentre si trovavano in strada con dosi di sostanze stupefacenti pronte per essere vendute. In due casi, le perquisizioni personali sono state accompagnate da controlli domiciliari, mentre nel terzo caso, un uomo è stato trovato in possesso di un deposito di 30 dosi di cocaina già preconfezionate, occultate all’interno dell’abitacolo della propria auto, pronte per essere immesse sul mercato. Arresto per rapina e minacce con armi. Un altro arresto ha riguardato un uomo di origine guineana, accusato di rapina e porto abusivo di armi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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