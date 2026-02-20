Roma | controlli a Fidene otto persone arrestate e tre denunciate

A Fidene, Roma, i carabinieri hanno fermato otto persone e denunciato tre individui durante un'operazione di controllo. Le forze dell’ordine hanno anche segnalato sette cittadini alla Prefettura, trovandoli con sostanze stupefacenti. Nel corso dell'intervento, sono stati ispezionati numerosi locali e vie del quartiere per contrastare attività illecite. L’intervento ha coinvolto diversi agenti, che hanno identificato i sospetti tra residenti e passanti. La situazione nel quartiere resta sotto osservazione.

Otto persone sono state arrestate, tre denunciate e sette segnalate alla Prefettura. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia Roma Montesacro, che hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Fidene della Capitale. Le operazioni, mirate alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa, si sono svolte seguendo le direttive del prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e sono state condivise nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Operazioni Antidroga e Arresti. In particolare, l’attività antidroga ha portato all’arresto di quattro uomini.🔗 Leggi su Romadailynews.it

