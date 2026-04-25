Nella zona di Trastevere, i Carabinieri di Roma hanno effettuato controlli che hanno portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre sette. L’operazione fa parte di un’attività continua volta a monitorare le aree della città più interessate dalla movida. Durante i controlli, sono state identificate e fermate diverse persone, con alcune trovate in possesso di sostanze o oggetti vietati.

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nelle aree della Capitale maggiormente colpite dal fenomeno della mala-movida. Nella serata scorsa, i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere hanno avviato un servizio straordinario nel celebre quartiere, seguendo le linee strategiche stabilite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise durante il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Risultati dell’Operazione. Il bilancio delle attività condotte è stato significativo: tre persone sono state arrestate e sette denunciate. In piazza Trilussa, i...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a Trastevere, arrestate 3 persone e denunciate 7

Notizie correlate

Roma: controlli a Fidene, otto persone arrestate e tre denunciateControlli straordinari a Fidene: otto arresti e diverse denunce nel contrasto alla criminalità.

Roma: controlli serrati al Lido centro, arrestate 2 persone e denunciate 7Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno condotto un articolato servizio di controllo del territorio, focalizzando...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Roma. Trastevere. Controlli nell’ambito della mala-movida. I Carabinieri arrestano 3 persone e denunciano 7; Maxi frode nei ristoranti a Roma: il sistema della società serbatoio per assumere e sfruttare lavoratori in nero; Roma, Verde, Alfonsi: Una nuova aiuola verde a Trastevere, curata con un patto di collaborazione; Palestrina. Percuoteva con estrema crudeltà un cane tenuto al guinzaglio. L’animale è deceduto. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri Forestali.

Stretta anti movida della Questura a Trastevere, controlli e sanzioni nel weekendStretta anti movida della Questura di Roma a Trastevere. I controlli si sono orientati in due direzioni principali: locali ed esercizi pubblici da una parte, direttrici di rientro dalla vita notturna ... rainews.it

Da Trastevere a Ostia, stretta sulla movida: raffica di irregolarità nei localiOstia, 14 aprile 2026 – Circa 100 illeciti nei locali sono emersi nel corso dei controlli serrati, messi a segno nel fine settimana da parte della polizia locale di Roma Capitale nelle principali aree ... ilfaroonline.it

Operazione della polizia di Stato insieme a Guardia di Finanza e vigili tra via Tallone e le strade dello spaccio di Roma est - facebook.com facebook

Fascisti rossi a Roma cacciano dal corteo le bandiere ucraine. Vergogna! 650 tra droni e missili russi hanno colpito l’ucraina ieri. Siete indegni di parlare di resistenti e partigiani. Chiedo un’immediata presa di distanze della sinistra parlamentare. Basta piazze x.com