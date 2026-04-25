Roma | colpi di pistola ad aria compressa durante il corteo del 25 aprile Ferita una coppi

Durante il corteo per il 25 aprile a Roma, in prossimità di Parco Schuster e vicino alla Basilica di San Paolo, si sono verificati momenti di tensione quando una donna e un uomo sono stati colpiti da colpi di pistola a piombini. L'evento è avvenuto al termine della manifestazione, causando ferite tra i partecipanti presenti nell’area. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

AGI - Momenti di forte tensione al corteo per la Liberazione a Roma. Una donna e un uomo sono rimasti feriti dai colpi di una pistola a piombini, mentre erano nell'area di Parco Schuster, vicino alla Basilica di San Paolo, al termine della manifestazione per il 25 aprile. Secondo quanto riferito, ad esplodere i colpi due persone su un motociclo che poi sarebbero fuggite via. Sul posto la Digos e i poliziotti del commissariato San Paolo. Indagini in corso. Le escoriazioni sarebbero lievi. Secondo gli organizzatori del corteo per la Festa della Liberazione, i due avevano al collo il fazzoletto dell'Anpi. La coppia ferita è iscritta all'Anpi.🔗 Leggi su Agi.it

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