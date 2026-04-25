Durante le celebrazioni del 25 aprile a Roma, due persone sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre la coppia partecipava alle commemorazioni della Festa della Liberazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle responsabilità o sulle eventuali motivazioni dell’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione durante le celebrazioni del 25 aprile. Nel pomeriggio di oggi, 25 aprile 2026, a Roma, si è verificato un episodio di violenza ai danni di due iscritti all’Anpi, presenti in zona per le celebrazioni della Festa della Liberazione. La coppia, riconoscibile dal fazzoletto partigiano indossato al collo, si trovava nei pressi di via delle Sette Chiese, non lontano dall’area in cui era in corso la manifestazione. Dinamica dell’attacco. Secondo le prime informazioni, mentre cercavano un bar, i due sono stati avvicinati da un uomo a bordo di uno scooter di colore chiaro. L’aggressore, con casco integrale e giubbotto militare, si è fermato improvvisamente, ha estratto un’arma e ha fatto fuoco utilizzando una pistola ad aria compressa.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Manifestazione del 25 aprile: colpi di pistola ad aria compressa a Roma, ferita una coppia

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