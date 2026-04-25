Durante i festeggiamenti del 25 aprile a Roma, si sono registrati violenti scontri tra diverse fazioni in Piazza di Porta San Paolo. Nel corso delle proteste, una persona è rimasta ferita dopo essere stata colpita da spray al peperoncino. Le forze dell'ordine sono intervenute per sedare le opposizioni e gestire la situazione, che ha causato disagio tra i partecipanti. La vicenda ha attirato l'attenzione sui disordini verificatisi durante le celebrazioni ufficiali.

? Cosa sapere Hallissey ferito da spray al peperoncino durante il corteo del 25 aprile a Roma.. Scontri tra fazioni a Piazza di Porta San Paolo causano l'intervento delle forze dell'ordine.. Piazza di Porta San Paolo a Roma è diventata il palcoscenico di violenti scontri durante il corteo del 25 aprile, lasciando Hallissey ferito e trasportato d’urgenza in ospedale dopo un attacco subito dai militanti con bandiere ucraine. La manifestazione ha subito una brusca interruzione quando gruppi identificati come Cambiare Rotta e Potere al Popolo hanno aggredito i manifestanti che sfilavano con simboli della resistenza ucraina e palestinese. In quel momento, le bandiere sono state strappate sotto le grida di chi accusava gli altri partecipanti di essere nazisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, caos al 25 aprile: Hallissey ferito dopo violenti scontri

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