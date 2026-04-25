Colpi di pistola a Roma contro due iscritti all' Anpi feriti

A Roma, due persone iscritte all'Anpi sono state ferite da colpi di pistola. Secondo quanto si è appreso, entrambe indossavano il fazzoletto dei partigiani al collo al momento dell’incidente. Le vittime si trovavano in un’area pubblica quando sono state colpite. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

A quanto si apprende due iscritti all'Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a Roma, vicino alla piazza della manifestazione per il 25 aprile quando un uomo su uno scooterone chiaro con casco integrale ed un giubbotto di colore militare si è fermato, ha estratto pistola e ha sparato con pistola ad aria compressa. I due, marito e moglie, sono stati colpiti al collo ed alla guancia il primo, alla spalla la seconda. Hanno perso sangue.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Colpi di pistola a Roma contro due iscritti all'Anpi, feriti Notizie correlate Leggi anche: Choc a Roma, colpi di pistola contro due iscritti all’Anpi. A sparare uomo con casco integrale e giubbotto militare Corteo del 25 aprile a Roma, spari contro due iscritti Anpi: feriti marito e moglieA quanto si apprende due iscritti all’Anpi , con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Agguato nella notte nel Bergamasco, due uomini uccisi a colpi di pistola; Agguato a colpi di pistola davanti a tempio sikh, due morti; Firenze, colpi di pistola contro un portone. L’allarme dato nella notte, indaga la polizia; Valenzano, raffica di spari nella notte: colpi esplosi vicino a una pizzeria. Colpi di pistola ad aria compressa a Roma contro due iscritti all'Anpi, ferita una coppiaA quanto si apprende due iscritti all'Anpi, con il fazzoletto dei partigiani al collo, erano in cerca di un bar a via della delle Sette chiese, a Roma, vicino alla piazza della manifestazione per il 2 ... ansa.it Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile, feriti marito e moglieDue coniugi sono stati feriti mentre si allontanavano dall'area verde del parco Schuster, a Roma, dove erano in corso gli interventi conclusivi della manifestazione ... fanpage.it 25 APRILE | Colpi di pistola ad aria compressa a Roma contro due iscritti all'Anpi, feriti. Coppia ferita da una persona su uno scooter con casco integrale #ANSA - facebook.com facebook Omicidio Rossi a Fasano: «Sferrati 30 colpi di cacciavite». Cavaliere ha inviato le foto del cadavere al padre e alla ex x.com