A Mirandola torna il Mercato della Versilia giornata dedicata allo shopping e alla socialità

Torna a Mirandola uno degli appuntamenti più attesi della Primavera. Domenica 1 Marzo2026 Piazza Costituente e il cuore del centro storico si animeranno con le bancarelle del celebre Mercato della Versilia, il mercato itinerante "Made in Italy" che ogni anno attraversa le principali città del Nord Italia portando con sé moda, artigianato e qualità selezionata. Giunta alla sua sesta edizione primaverile in città, la manifestazione - organizzata da l'Accento srl - aprirà alle ore 9 per proseguire per l’intera giornata. I visitatori potranno trovare decine di espositori selezionati, con proposte che spaziano dall’abbigliamento alle creazioni artigianali uniche, difficilmente reperibili nella grande distribuzione. - Le edizioni precedenti hanno dimostrato quanto questo evento sia atteso e partecipato, sottolinea Alberto Tura, Amministratore Delegato de l'Accento srl. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche:

Open day allo Ial Gorizia: giornata dedicata alla formazione

Giornata speciale dedicata alla bellezza per le anziane della "Casa della Gioia e del Sole"

Temi più discussi: Occupano il centro anziani dismesso a Mirandola, denunciati in due; I mercoledì del Garibaldi: c’è La Grazia; Gusto e solidarietà, a Concordia dall’11 al 14 giugno torna il Pork Factor; Mirandola, domenica 22 febbraio inaugura la mostra del pittore Cesare Ghiselli.

Il Mercato della Versilia domenica in Piazza Costituente a MirandolaTorna a Mirandola uno degli appuntamenti più attesi della Primavera. Domenica 1 Marzo 2026 Piazza Costituente e il cuore del centro storico si animeranno con le bancarelle del celebre Mercato della Ve ... sassuolo2000.it

Mirandola celebra Giovanni Cavicchioli. Una mostra dedicata al grande giornalistaUna mostra alla Sala Edmondo Trionfini a Mirandola ripercorre la vita di Giovanni Cavicchioli. Il titolo è ’Giovanni Cavicchioli, il Giornalismo d’Autore’, ma questa figura molto nota negli ambienti ... ilrestodelcarlino.it

Mirandola, domenica 22 febbraio inaugura la mostra del pittore Cesare Ghiselli L'esposizione è allestita dal 22 febbraio al 15 marzo 2026, con ingresso libero... - facebook.com facebook