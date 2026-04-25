Roma Alfonsi | al via open day per visita bunker di Villa Ada

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno, il bunker di Villa Ada sarà aperto al pubblico con visite gratuite. L'iniziativa permette ai visitatori di accedere alle strutture sotterranee situate nella zona di Villa Ada, a Roma. Le visite si svolgeranno durante le date indicate e sono aperte a tutti senza costi di ingresso.

In occasione delle celebrazioni del 25 aprile, del 1 maggio e del 2 giugno, lo storico Bunker di Villa Ada aprirà le sue porte al pubblico in modo completamente gratuito. Questo evento è stato organizzato dall’Associazione Roma Sotterranea, che ha collaborato con il Dipartimento Tutela Ambientale per la gestione condivisa di questo importante immobile. È quanto emerge da una nota rilasciata dall’assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo di Rifiuti, Sabrina Alfonsi. Orari e Accesso al Bunker. Dalle ore 10 alle ore 18, senza necessità di prenotazione, i visitatori potranno accedere a questo sito, che racconta un pezzo significativo della storia di Roma e dell’Italia intera.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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