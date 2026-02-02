Operazione al Parco delle Groane Spacciatori con il machete due arresti
Due uomini sono stati arrestati ieri al Parco delle Groane. Avevano con sé diverse dosi di cocaina e hashish, un machete e un coltello da cucina. Si erano incontrati con un cliente, pronti a consegnare la droga, ma sono stati visti dai carabinieri di Cesate e fermati prima di riuscire a scappare.
Con sé avevano dosi di cocaina, hashish, un machete e un coltello da cucina. Avevano appuntamento con un cliente e sono usciti dalla zona boschiva per consegnare la droga, ma sono stati notati e arrestati dai carabinieri della stazione di Cesate. In manette in flagranza di reato per concorso detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi, sono finiti un 22enne marocchino e un 58enne tunisino. È successo qualche giorno fa, intorno alle quindici e trenta nell’ambito dell’attività di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del Parco delle Groane, il vasto polmone verde tra le province di Milano e Monza Brianza, noto come luogo di spaccio e di altre attività criminali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
