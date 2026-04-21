Carlos Alcaraz ha dichiarato di essere preoccupato per un possibile infortunio che potrebbe influenzare la sua partecipazione al prossimo torneo del Roland Garros. Il tennista ha spiegato di aver avvertito fastidi durante gli allenamenti e di aver deciso di monitorare attentamente la situazione prima di disputare le partite. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata sul suo stato di salute o sulla sua presenza nel torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Alcaraz mette in dubbio la sua partecipazione al Roland Garros a causa di un infortunio al polso, un tema che suscita grande preoccupazione tra i suoi fan e esperti di tennis. Il giovane talento spagnolo ha di recente rivelato come questo infortunio sia legato alla sua precedente condizione al braccio, dalla quale era appena tornato. Durante il torneo di Barcellona, Alcaraz ha avvertito dolore, decidendo di non ritirarsi immediatamente per non compromettere la sua condizione mentale. Adesso, con l’inizio del Masters di Roma all’orizzonte, Alcaraz è chiamato a fornire aggiornamenti sul suo stato di salute.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Alcaraz rivela preoccupazioni per un infortunio in vista del Roland Garros.

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