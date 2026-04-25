Rogo di Crans-Montana | Elsa la quindicenne supera la fase critica

Dopo 58 giorni, Elsa, la ragazza di 15 anni rimasta coinvolta nel rogo di Crans-Montana, ha superato la fase più critica del suo ricovero al centro di terapia intensiva in Torino. La giovane è stata vittima dell’incendio avvenuto alcuni settimane fa e ora si trova in condizioni stabili. La notizia è stata comunicata dai medici che l’hanno seguita durante il periodo di degenza.

? Cosa sapere Elsa, quindicenne colpita dal rogo di Crans-Montana, lascia il CTO di Torino dopo 58 giorni.. La paziente si trasferisce all'ospedale Regina Margherita per proseguire il percorso di guarigione.. Dopo 58 giorni trascorsi in terapia intensiva, Elsa, la quindicenne biellese colpita dal rogo di Capodanno a Crans-Montana, ha lasciato ieri il reparto del Centro grandi ustionati (CTO) di Torino per iniziare un percorso di guarigione più dolce verso il rientro tra le mura domestiche. La notizia, che porta un raggio di speranza in una vicenda che ha segnato profondamente la comunità con il bilancio di quaranta vittime e sei italiani, è stata comunicata nella mattinata di ieri dai genitori della ragazza insieme ai medici della struttura piemontese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo di Crans-Montana: Elsa, la quindicenne, supera la fase critica Notizie correlate Leggi anche: Rogo Crans-Montana, Elsa dichiarata “fuori pericolo” Rogo di Capodanno a Crans Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni: ora il trasferimento al Regina MargheritaÈ uscita dal Centro grandi ustionati del Cto di Torino dopo 58 giorni di ricovero. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Disputa Italia-Svizzera sul rimborso per cure mediche a tre feriti del rogo di Crans-Montana; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri. Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: Ignobile richiesta, la respingeremoIl Cantone del Vallese ci ripensa: non potrà accollarsi i 108 mila euro di spese sanitarie sostenute dall'Ospedale di Sion per le cure prestate, per poche ore, a quattro ragazzi italiani feriti nel ro ... ansa.it Disputa italo-svizzera sul rimborso delle spese mediche dopo il rogo di Crans-MontanaLa vicenda ruota attorno a una fattura salata emessa dall'ospedale di Sion per il ricovero di alcuni giovani italiani a seguito del rogo di Crans-Montana, con Roma che respinge la richiesta invocando ... notizie.it Le spese mediche per gli italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana e curati nell’ospedale di Sion, diventano un caso diplomatico. - facebook.com facebook Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e x.com