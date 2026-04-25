Rogo di Capodanno a Crans Montana Elsa dimessa dopo 58 giorni | ora il trasferimento al Regina Margherita

Dopo 58 giorni di ricovero al Centro grandi ustionati del Cto di Torino, la quindicenne rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno a Crans Montana è stata dimessa. La ragazza, originaria di Biella, ha lasciato il reparto di terapia intensiva e ora si prepara al trasferimento presso il reparto di riabilitazione dell’Ospedale Regina Margherita. La giovane è stata coinvolta nel rogo avvenuto nella struttura alberghiera durante le festività.

È uscita dal Centro grandi ustionati del Cto di Torino dopo 58 giorni di ricovero. Elsa Rubino, la quindicenne biellese rimasta gravemente ferita nel rogo di Capodanno a Crans Montana a Le Constellation, ha superato la fase più critica. La giovane verrà ora trasferita all’ospedale infantile Regina Margherita, dove proseguirà il percorso di recupero prima di poter tornare a casa. Dimissione dopo quasi due mesi di terapia intensiva. La dimissione è stata annunciata dai genitori e dai medici durante una conferenza stampa. Elsa era arrivata a Torino il 26 febbraio, trasportata in elicottero da Zurigo, in condizioni gravissime. Per quasi due mesi è rimasta ricoverata in terapia intensiva, affrontando complicazioni importanti legate alle ustioni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rogo di Capodanno a Crans Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni: ora il trasferimento al Regina Margherita Notizie correlate Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di BiellaDal Cto di Torino arriva una bella notizia: Elsa Rubino, una delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, è stata dimessa dopo 58 giorni di ricovero... Leggi anche: Elsa, superstite di Crans Montana, ora al Regina Margherita. Il papà: “Fa scuola in dad ed è sempre più forte” Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crans-Montana: altre quattro persone incriminate per il rogo di Capodanno; Crans-Montana, si allarga l’inchiesta sul rogo di Capodanno: tredici indagati per la tragedia del Constellation; Crans-Montana, aumentano gli indagati sul rogo di Capodanno. Dopo l'ultimo sindaco, coinvolti consiglieri comunali e funzionari; Crans-Montana: fatture ai pazienti italiani, Meloni scioccata. Fatture shock dopo il rogo di Capodanno in Svizzera, Meloni: Un insulto alle famiglie, non pagheranno nullaScoppia il caso delle fatture sanitarie inviate alle famiglie dei ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. A sollevare ... laprimapagina.it Elsa è stata dimessa dal Cto di TorinoElsa è stata dimessa dal Cto di Torino .presto potrà anche fare ritorni a casa. Prosegue il percorso di recupero ... laprovinciadibiella.it La Svizzera vuole i soldi per le cure dei ragazzi italiani feriti nel rogo di Crans a Capodanno - facebook.com facebook Elsa, la 15enne biellese rimasta gravemente ustionata nel rogo di Capodanno a Crans-Montana, e' stata dimessa dal CTO di Torino. I medici: "La fase a rischio della vita e' superata." Verra' trasferita all'ospedale infantile Regina Margherita. #Elsa #CransMont x.com