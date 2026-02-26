Rogo Crans-Montana Elsa dichiarata fuori pericolo

Una quindicenne coinvolta in un incendio a Crans-Montana è stata dimessa dall’ospedale di Zurigo e trasferita in una struttura a Torino. Dopo 22 giorni in coma, le sue condizioni sono migliorate e ora si trova fuori pericolo. La ragazza, originaria di Biella, era rimasta gravemente ferita nell’incendio che ha avuto luogo durante le festività di Capodanno.

