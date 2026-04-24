Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni coinvolta nell’incendio di Crans-Montana, è stata dimessa dopo 58 giorni di ricovero in terapia intensiva presso il centro traumatologico di Torino. La giovane, originaria di Biella, ha passato più di due mesi sotto stretta osservazione medica. La sua uscita dall’ospedale rappresenta un passo importante nel percorso di recupero. La famiglia ha ringraziato il personale sanitario per l’assistenza fornita durante il ricovero.

Dal Cto di Torino arriva una bella notizia: Elsa Rubino, una delle vittime dell’incendio di Crans-Montana, è stata dimessa dopo 58 giorni di ricovero in terapia intensiva. Ora per lei si prospettano alcune settimane di ricovero all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino prima di tornare finalmente a casa, nella sua Biella. La 15enne era nel locale Le Constellation quella notte quando il rogo ha avvolto tutto, portando con sé anche le vite di 41 persone, per lo più minori. Per oltre 20 giorni è stata in coma, svegliandosi lo scorso 23 aprile, ed è la vittima italiana che ha trascorso più tempo ricoverata in Svizzera, oltre un mese, perché le sue ferite erano talmente gravi da non permettere un trasporto sicuro in Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, Elsa dimessa dopo 58 giorni dalla terapia intensiva: chi è la 15enne di Biella

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