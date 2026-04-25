Rogo Crans Montana | la Svizzera salda i 108mila euro per i ragazzi

In seguito al rogo avvenuto a Crans Montana, la Svizzera ha deciso di coprire un importo di 108mila euro destinato ai quattro giovani feriti. L’ente di assistenza svizzero ha annunciato il sostegno finanziario, mentre l’ambasciatore locale ha richiamato l’attenzione sulla necessità di reciprocità, facendo riferimento all’intervento aereo italiano nel Canton Vallese. La vicenda coinvolge le autorità e i familiari delle vittime.

? Cosa sapere L'Ufas svizzera copre i 108mila euro per i quattro ragazzi feriti a Crans Montana.. L'ambasciatore Cornado invoca la reciprocità dopo il supporto aereo italiano al Canton Vallese.. L’ufficio federale delle assicurazioni sociali svizzero ha stabilito questo sabato 25 aprile 2026 che i costi sanitari per i quattro ragazzi italiani rimasti feriti durante l’incendio a Crans Montana saranno coperti dalla Svizzera, superando la precedente posizione del Cantone Vallese. La decisione arriva dopo che le autorità del Vallese avevano inizialmente respinto la richiesta di farsi carico dei 108 mila euro accumulati presso l’ospedale di Sion....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo Crans Montana: la Svizzera salda i 108mila euro per i ragazzi Italiano porta in salvo feriti a Crans-Montana e denuncia: Mancavano mezzi e uomini per i soccorsi Notizie correlate Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche: «108mila euro per 3 ragazzi». Meloni: «Richiesta ignobile»La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Disputa Italia-Svizzera sul rimborso di 108mila euro per cure mediche ai feriti del rogo di Crans-MontanaLa mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi ( 108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Disputa Italia-Svizzera sul rimborso per cure mediche a tre feriti del rogo di Crans-Montana; Crans-Montana, da Regione un opuscolo per l’emergenza incendio; Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera. Crans Montana, la Svizzera pagherà le spese sanitarie. Per i feriti italiani nel rogo vale l’assistenza reciprocaLe precisazioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas) che fa capo al Dipartimento federale dell’interno svizzero. L’ambasciatore italiano: Se arrivano le fatture le rimandiamo indi ... ilgiorno.it Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: Ignobile richiesta, la respingeremoIl Cantone del Vallese ci ripensa: non potrà accollarsi i 108 mila euro di spese sanitarie sostenute dall'Ospedale di Sion per le cure prestate, per poche ore, a quattro ragazzi italiani feriti nel ro ... ansa.it Le spese mediche per gli italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana e curati nell’ospedale di Sion, diventano un caso diplomatico. - facebook.com facebook Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e x.com