Una disputa tra Italia e Svizzera riguarda il rimborso di circa 108mila euro per cure mediche a tre giovani italiani feriti durante il rogo di Crans-Montana. La mutua svizzera ha annunciato che chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi per le spese sostenute dall’ospedale di Sion durante il breve ricovero dei ragazzi. La questione coinvolge le procedure di assistenza sanitaria transfrontaliera tra i due paesi.

La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi ( 108mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. E’ quanto emerso dall’incontro di questo pomeriggio tra l’ambasciatore italiano a Berna Gian Lorenzo Cornado e il presidente del Cantone del Vallese Mathias Reynard che ha riferito di non avere margini, dal punto di vista normativo, per farsi carico delle spese. “L’Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana, di cui la Svizzera ha intenzione di chiedere il rimborso; il...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Disputa Italia-Svizzera sul rimborso di 108mila euro per cure mediche ai feriti del rogo di Crans-Montana

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