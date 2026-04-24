Crans-Montana la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche | 108mila euro per 3 ragazzi Meloni | Richiesta ignobile

La mutua svizzera ha annunciato l’intenzione di chiedere all’Italia il rimborso di circa 108 mila euro, corrispondenti a 100 mila franchi svizzeri, per le spese mediche sostenute dall’ospedale di Sion durante il breve ricovero di tre ragazzi italiani coinvolti nel rogo avvenuto a Crans-Montana. La decisione ha suscitato reazioni nel governo italiano, con una dichiarazione che definisce la richiesta “ignobile”.

La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi ( 108 mila euro circa ) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per il breve ricovero di tre ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo del Constellation, a Crans-Montana. La richiesta è emersa nel corso dell’incontro di venerdì 24 aprile tra l’ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, e il presidente del Cantone del Vallese, Mathias Reynard, il quale ha spiegato di non avere, dal punto di vista normativo, la possibilità di farsi carico dei costi. « L’Italia non pagherà le spese sanitarie per i feriti di Crans-Montana – è la posizione di Cornado -, che la Svizzera intende chiedere in rimborso».🔗 Leggi su Open.online

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso per le spese mediche su tre ragazzi

Notizie correlate

Crans-Montana, la Svizzera chiederà il rimborso delle spese mediche. Meloni: "Richiesta ignobile, la respingeremo al mittente"Il servizio sanitario svizzero chiederà all'Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese mediche sostenute dall'ospedale...

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso delle spese mediche: «Oltre 100 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi»La mutua svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 100 mila franchi (108 mila euro circa) delle spese sanitarie sostenute dall’ospedale di Sion per...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans-Montana: Svizzera accelera sui risarcimenti dopo il rogo di Capodanno; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati.

Crans-Montana, la Svizzera chiede il rimborso delle spese all'Italia. La replica di Tajani: Non pagheremoCrans-Montana, scontro tra Italia e Svizzera sui rimborsi sanitari dopo il rogo del Constellation: al centro la richiesta della mutua svizzera e il principio di reciprocità tra i due Paesi. notizie.it

Crans Montana, la Svizzera chiederà all’Italia il rimborso di 108mila euro di spese sanitarie. Meloni e Tajani replicano: Non pagheremoL'ambasciatore italiano Cornado: Non pagheremo. E ricorda che l'Italia ha curato due svizzeri al Niguarda e partecipato ai soccorsi ... ilfattoquotidiano.it

Crans-Montana, Meloni: «Ignobile la richiesta della Svizzera di far pagare all'Italia il rimborso delle spese mediche, la respingeremo» - facebook.com facebook

Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche: «Oltre 100 mila euro per il ricovero di 3 ragazzi» x.com