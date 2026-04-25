Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva Ho agito correttamente ho fiducia nella magistratura

Il designatore degli arbitri è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in frode sportiva. In una dichiarazione, ha affermato di aver ricevuto un avviso di garanzia e di essere certo di aver sempre agito in modo corretto, esprimendo fiducia nella magistratura. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici.

«Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura». Questo il commento del designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata inizialmente diffusa da Agi e poi confermata su altri media. L’inchiesta che lo coinvolge riguarda il campionato 2024-2025, ed è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione. La Procura indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato che emerse in Calciopoli, culminata con la retrocessione in serie B della Juventus. Nelle carte Udinese-Parma.🔗 Leggi su Open.online

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