Rocchi si difende | Io sempre corretto ho fiducia nella magistratura

Il designatore arbitrale ha annunciato di aver ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva, notizia che ha sorpreso l’intera cerchia calcistica. Rocchi ha risposto alle accuse affermando di essere sempre stato corretto e di riporre fiducia nella magistratura. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo del calcio, mentre l’interessato ha scelto di mantenere un atteggiamento tranquillo.

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