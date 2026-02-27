Il Gip dispone l’archiviazione Nargi | Ho sempre avuto fiducia nella magistratura

Il Giudice per le Indagini Preliminari di Avellino ha deciso di archiviare, il 20 febbraio 2026, un procedimento penale che coinvolgeva l’ex sindaca di Avellino e altri 21 individui. Laura Nargi ha commentato l’accaduto affermando di aver sempre avuto fiducia nella magistratura. La decisione conclude così un procedimento che coinvolgeva diverse persone della città.

AVELLINO – Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ordinario di Avellino, Giulio Argenio, ha disposto il 20 febbraio 2026 l’archiviazione del procedimento penale a carico dell’ex sindaca di Avellino Laura Nargi e di altre 21 persone. La notizia è stata resa pubblica con un comunicato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Norme incerte. Il gip dispone l’archiviazioneIl "contesto di assoluta novità" e "gli elementi di complessa interpretazione della normativa introdotta in materia di affitti brevi che avrebbero... Leggi anche: Avellino, archiviazione per Nargi e gli altri nella maxi inchiesta sulle sponsorizzazioni Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento. Temi più discussi: Rogoredo: il gip convalida il fermo e dispone il carcere per Cinturrino; Omicidio al boschetto di Rogoredo: il gip dispone il carcere per Carmelo Cinturrino; Per il capo della polizia, Cinturrino va destituito subito. L'assistente capo rimane in carcere, il gip: Da lui metodi intimidatori; Omicidio boschetto Rogoredo: il Gip dispone il carcere per il poliziotto Carmelo Cinturrino. Omicidio boschetto Rogoredo: il Gip dispone il carcere per il poliziotto Carmelo CinturrinoSecondo il giudice sussiste il concreto ed attuale pericolo che, ove non sottoposto a misura, l'indagato possa commettere ulteriori gravi reati della stessa specie ... ilcorrieredelgiorno.it Rogoredo, Cinturrino resta in carcere. Il gip: Nessuno spirito collaborativo. E lui attacca i colleghi: Da loro infamitàCarmelo Cinturrino resta in cella. Per l’assistente capo di polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri – ucciso con un colpo di pistola il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogo ... ilfattoquotidiano.it Permessi ritenuti illegittimi: il gip del Tribunale di Matera dispone il sequestro di un complesso edilizio - facebook.com facebook Evasione fiscale per oltre 27 milioni da Prato a Cina con fatture false. Denaro passa da ditte 'apri e chiudi' a conti in banche asiatiche. Gip dispone sequestri #ANSA x.com