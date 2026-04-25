Rocchi si autosospende dopo l’indagine | cosa emerge sulle partite sotto accusa

Il designatore arbitrale ha deciso di autosospendersi in seguito a un’indagine in corso a Milano. Le autorità stanno esaminando alcune partite sotto accusa e le relative decisioni prese in campo. La notizia ha attirato l’attenzione di tutto il mondo del calcio, creando una nuova discussione sulle attività delle figure coinvolte. La situazione si sta sviluppando rapidamente, con ulteriori dettagli attesi nelle prossime ore.

Rocchi indagine Milano, perché il designatore si è autosospeso. Una nuova scossa attraversa il calcio italiano. Gianluca Rocchi si autosospende dal ruolo di designatore arbitrale di Serie A e B dopo essere finito al centro di un’indagine della Procura di Milano. Una decisione definita dallo stesso ex arbitro “sofferta e difficile”, ma necessaria — spiega — per garantire serenità al gruppo arbitrale e permettere il corretto sviluppo della fase giudiziaria. Rocchi, nella nota inviata ai vertici dell’Aia, si dice certo di poter chiarire la propria posizione: “Sono sicuro di uscire indenne e più forte di prima”, sottolineando il senso di responsabilità verso l’associazione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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