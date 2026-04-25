La Procura di Milano ha formalizzato tre capi di imputazione nei confronti di un designatore arbitrale, accusandolo di aver designato arbitri favorevoli a una squadra e di aver condizionato l’utilizzo del VAR. La notizia, riportata da un’agenzia di stampa, riguarda un’indagine che coinvolge direttamente il dirigente responsabile delle designazioni arbitrali nel massimo campionato italiano. L’indagato si trova ora sotto inchiesta per presunti reati di frode sportiva.

L’Agi (Manuela D’Alessandro) ha rivelato nel dettaglio i tre capi di imputazione contestati dalla Procura di Milano al designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva. Le accuse contenute nell’avviso di garanzia configurano un quadro che va ben oltre i singoli episodi al Var: il designatore avrebbe agito “in concorso con più persone” per orientare sistematicamente le designazioni arbitrali a favore dell’Inter. Colombo designato per Bologna-Inter perché “gradito all’Inter”. Il primo capo di imputazione riguarda Bologna-Inter del 20 aprile 2025, partita decisiva nella corsa scudetto poi vinto dal Napoli al fotofinish.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - I tre capi di imputazione di Rocchi: designò arbitri graditi all’Inter e condizionò il Var

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