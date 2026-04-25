Rocchi indagato per frode sportiva | nel mirino il designatore degli arbitri
La Procura ha aperto un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità legate alla gestione delle designazioni arbitrali. Tra le persone coinvolte c’è Gianluca Rocchi, responsabile della Commissione Arbitrale di Serie A e B. L’indagine si concentra su possibili frodi sportive e si sta concentrando sulle modalità di assegnazione degli arbitri nelle partite di calcio. Finora non sono state rese note ulteriori specifiche sulle accuse o sulle evidenze raccolte.
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