La Procura ha aperto un'inchiesta che riguarda presunte irregolarità legate alla gestione delle designazioni arbitrali. Tra le persone coinvolte c’è Gianluca Rocchi, responsabile della Commissione Arbitrale di Serie A e B. L’indagine si concentra su possibili frodi sportive e si sta concentrando sulle modalità di assegnazione degli arbitri nelle partite di calcio. Finora non sono state rese note ulteriori specifiche sulle accuse o sulle evidenze raccolte.

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© Puntomagazine.it - Rocchi indagato per frode sportiva: nel mirino il designatore degli arbitri

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