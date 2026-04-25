Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

Il designatore degli arbitri delle serie A e B è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano. L'accusa riguarda un presunto coinvolgimento in un caso di frode sportiva. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore e fa riferimento a un'inchiesta ancora in corso. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti.

Il designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti vicine allo stesso Rocchi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per «concorso in frode sportiva» Notizie correlate “Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi”Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var... Calcio, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportivaMilano, 25 aprile 2026 – Terremoto nel mondo dell’arbitraggio di calcio: il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Agi: Designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Terremoto arbitri, indagato Gianluca Rocchi: l'accusa; Rocchi spiega il giallo a Lobotka: La decisione dell'arbitro è corretta. È un fallo genuino. Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportivaIl designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti vicine allo stesso Rocc ... ansa.it Terremoto in Serie A, indagato il designatore RocchiIl capo degli arbitri avrebbe ricevuto un avviso di garanzia per concorso in frode sportiva. Sospetti di interferenze nelle decisioni del Var. Nel mirino Udinese-Parma di quest'anno e Inter-Verona 23/ ... rainews.it Il designatore degli arbitri #Rocchi indagato per concorso in frode sportiva x.com Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva - facebook.com facebook