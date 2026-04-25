Un video diffuso mostra il labiale di un ufficiale di gara durante la partita tra Udinese e Parma, disputata il 1° marzo 2025. Nelle immagini si vede l’assistente che, dopo aver inizialmente deciso di non assegnare un calcio di rigore, si rivolge a qualcuno e cambia opinione. Nel frattempo, un altro ufficiale di gara, chiamato in causa, è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di frode sportiva.

Il video mostra il labiale di Daniele Paterna in sala Var; dopo un possibile fallo di mano, l'assistente sembrava deciso a non assegnare il calcio di rigore, poi si gira verso qualcuno e cambia idea. "È rigore" Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è ufficialmente inda.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, il labiale di Paterna nella sala Var di Udinese-Parma del 1° marzo 2025 - VIDEO

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Uno dei video al centro dell'inchiesta: il labiale di Paterna nella sala Var durante Udinese-Parma x.com