Rocchi indagato per concorso in frode sportiva | c' è anche un audio di Udinese-Parma

Il designatore arbitrale della Serie A e B è stato indagato per concorso in frode sportiva, dopo la diffusione di un audio relativo alla partita tra Udinese e Parma. Rocchi ha dichiarato di essere sereno e di voler proseguire nel suo percorso, affermando di essere estraneo alle accuse e di voler difendersi. La notizia è stata confermata da fonti vicine all’indagato, senza ulteriori dettagli sui contenuti dell’indagine.

ll designatore arbitrale della Can A e B Gianluca Rocchi, ha fatto sapere di essere 'sereno e di andare avanti', a quanto apprende l'Adnkronos da fonti vicine allo stesso Rocchi, dicendosi estraneo alle accuse e che si difenderà per smontarle.Un video destinato a far discutere e a riaprire il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, il labiale di Paterna nella sala Var di Udinese-Parma del 1° marzo 2025 - VIDEOIl video mostra il labiale di Daniele Paterna in sala Var; dopo un possibile fallo di mano, l'assistente sembrava deciso a non assegnare il calcio di... Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirinoIl designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Agi: Designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio Live News: Rocchi indagato per frode sportiva, le ufficiali di Parma-Pisa, lesione per Bernasconi; Il sogno olimpico, ecco perché il Coni sceglierà Roma-Napoli. Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirinoIl designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. I magistrati stanno indagando sul calcio italiano e l’attenzione è stata posta anche su Inter-Verona e ... fanpage.it Rocchi bussò al vetro della sala Var durante Udinese-Parma: il video che ha fatto partire l’inchiestaIl video della sala Var di Lissone durante Udinese-Parma del marzo 2025: Paterna cambia idea sul rigore dopo essersi girato di scatto. Ora è indagato per falsa testimonianza ... ilnapolista.it Quello di Udinese-Parma è uno degli episodi finiti al centro dell'inchiesta che vede il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva - facebook.com facebook Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirino x.com