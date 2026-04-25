rocchi il designatore degli arbitri indagato per concorso in frode sportiva

Il designatore degli arbitri delle serie maggiori è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva. La vicenda riguarda le attività di gestione e designazione degli arbitri nelle partite di calcio di livello professionistico. Le indagini sono in corso e non sono state fornite altre informazioni ufficiali al momento.

Il designatore degli arbitri di Serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Lo apprende LaPresse. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia. “Sono sereno e vado avanti”. È quanto, secondo quanto appreso da LaPresse, ha confidato il designatore Gianluca Rocchi ad ambienti a lui vicini. L’ex arbitro è indagato per concorso in frode sportiva da parte della Procura di Milano. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri indagato a Milano per «concorso in frode sportiva»

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