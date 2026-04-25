Rocchi il designatore degli arbitri di Serie A indagato | poco fa la novità

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta che riguarda il designatore degli arbitri di Serie A. La indagine mira a fare chiarezza sul funzionamento del sistema di assegnazione delle partite e sui criteri adottati. Questa decisione arriva pochi giorni dopo alcune segnalazioni e richieste di approfondimento su eventuali irregolarità. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli o nomi coinvolti nell’indagine.

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta che punta a chiarire il funzionamento del sistema delle designazioni arbitrali nella stagione 2024-2025, con particolare attenzione a possibili interferenze nelle scelte dei direttori di gara e nella gestione del Var durante alcune partite ritenute decisive per l’andamento del campionato. Al centro del fascicolo risulta il nome di Gianluca Rocchi, per il quale viene ipotizzato il concorso in frode sportiva, nell’ambito di accertamenti coordinati dal pm Maurizio Ascione che stanno analizzando comunicazioni interne e criteri decisionali adottati nel corso dell’anno sportivo. Gli investigatori stanno...🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Rocchi, il designatore degli arbitri di Serie A indagato: poco fa la novità Notizie correlate “Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi”Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var... Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frodeIl designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi , è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Sono sereno; Terremoto arbitri: il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Indagato anche il supervisore Var Gervasonil designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi, è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La notizia è stata confermata all'ANSA da fonti vicine allo stesso ... ansa.it Designatore arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Mi autosospendoLeggi su Sky TG24 l'articolo Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva ... tg24.sky.it #Chinè archiviò tutto il caso Rocchi, ora il Coni vuole fare luce: la richiesta immediata x.com L’indagine che ha portato all’avviso di garanzia per il designatore degli arbitri Rocchi è partita da una lettera che punta l’indice sul mondo arbitrale e sottolinea un episodio che è costato caro all’Inter nello scorso campionato. - facebook.com facebook