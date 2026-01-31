Vendo un’auto a prezzi modici e sparisce un bottino di oltre 3.000 euro

Questa mattina, i carabinieri di Brennero hanno smascherato un truffatore che aveva approfittato della buona fede di un uomo. L’uomo aveva venduto un’auto a prezzi bassi, ma poco dopo ha scoperto di essere stato truffato: il suo acquirente, un uomo residente a Milano, si era fatto consegnare più di tremila euro e poi era sparito. I militari sono riusciti a identificarlo e ora indagano per truffa.

Si è conclusa con una denuncia per truffa un’indagine condotta nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Brennero che sono riusciti a identificare un uomo residente a Milano che, approfittando della buona fede di un uomo, si è fatto consegnare da lui una somma superiore ai tremila euro.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Brennero Milano Furto con spaccata su un’auto in sosta: sparisce un bottino da 90 euro Un furto con spaccata ai danni di un'auto in sosta si è concluso con l'individuazione di un sospettato da parte dei carabinieri di Postal. Tenta due colpi durante le festività: ruba un bottino di oltre 4.000 euro Durante le festività, due tentativi di furto a Tirolo sono stati sventati dai carabinieri altoatesini, che hanno scoperto un bottino di oltre 4. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Brennero Milano Argomenti discussi: Renault Zoe del 2020; Vendo Hyundai Tucson 1.6 phev Exellence 2wd auto nuova a Vicenza (codice 15499480); Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla; Rétromobile porta l’Italia a Parigi. Vendo un’auto a prezzi modici e sparisce un bottino di oltre 3.000 euroSecondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il malvivente avrebbe pubblicato online una finta inserzione relativa alla vendita di un’automobile. Il cittadino, intenzionato ad acquistare il ... trentotoday.it Vendo l'auto a metà contratto, ma l'assicurazione mi restituisce pochi soldiOccorre premettere che, in assenza del contratto stipulato, è impossibile dare una risposta certa sul caso sottoposto, ma rimane sempre possibile offrire alcuni spunti di riflessione. L’assicurazione ... repubblica.it Vendo box auto via Ottaviano ubaldini 66 Dragona - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.