Rocambolesco inseguimento Fermato e denunciato per droga

Durante un inseguimento che ha coinvolto le forze dell'ordine, un uomo di 35 anni è stato fermato e sottoposto a controllo. Dopo la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati diversi involucri di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato quindi denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio. L’episodio si è concluso con il suo accompagnamento in commissariato per le formalità di rito.

Denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla Polizia dopo un rocambolesco inseguimento, uno straniero di 35 anni. È accaduto durante l’attività di controllo, nell’ambito dei servizi di alto impatto disposti dal prefetto e coordinati dal questore, gli agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, transitando per viale Cavour, hanno notato l’uomo che, sceso da un veicolo con tre persone a bordo, alla vista della polizia si è dato alla fuga in direzione via Martini di Montemaggio. Dopo una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a fermarlo. L’uomo, tunisino, durante la fuga aveva gettato a terra 12 involucri di sostanze stupefacenti, poi risultate cocaina, eroina e hashish.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rocambolesco inseguimento. Fermato e denunciato per droga Notizie correlate Fermato durante un controllo: 37enne denunciato per droga e contanti sospettiControlli della Polizia di Stato a Como hanno portato alla denuncia di un 37enne di origine africana, senza fissa dimora, trovato in possesso di... Inseguimento rocambolesco. Abbandonano l’auto e svaniscono nei boschidi Giuseppe Serafini Scene che, dice la gente del paese, ricordano i celebri inseguimenti dei film d’azione che si vedevano un tempo soltanto al... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rocambolesco inseguimento. Fermato e denunciato per droga; Inseguimento rocambolesco: scappa via e getta la droga ma viene fermato dalla Polizia; Siena, spacciatore fermato dalla Polizia dopo un rocambolesco inseguimento; Fermato dopo un rocambolesco inseguimento della Polizia: denunciato uno spacciatore. Fermato e denunciato dalla Polizia uno spacciatore dopo un rocambolesco inseguimentoSIENA. E’ stato fermato e denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla Polizia, dopo un rocambolesco inseguimento, uno straniero di ... ilcittadinoonline.it Siena. Fermato e denunciato per detenzione di ai fini di spaccio stupefacenti dalla Polizia di Stato dopo un rocambolesco inseguimento uno straniero di 35 anniInseguito con grande abilità, dopo parecchi minuti di fuga e una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a fermarlo per identificarlo e sottoporlo a controllo ... ilmetropolitano.it Inseguimento rocambolesco oggi nel Canton Giura: un uomo è sfuggito da un controllo di polizia a bordo di una Porsche annunciata come rubata nel Canton Basilea Campagna per poi tentare una fuga a nuoto nel fiume Doubs. - facebook.com facebook